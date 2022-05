Cluedo royal

Cluedo royal, 16 août 2022, . Cluedo royal

2022-08-16 10:00:00 – 2022-08-16 12:00:00 Jeu d’enquête. Jeune public de 7 à 12 ans (sans les parents). Sur réservation.

Venez démasquer le coupable ! Un membre de la famille royale a été assassiné. Petits visiteurs du château, transformez-vous le temps d’une matinée en enquêteur chargé de résoudre ce crime.

À vous de mener l’enquête ! À la manière du célèbre jeu Cluedo, en équipe, parcourez les salles du château à la recherche d’indices pour démêler l’affaire ! Jeu d’enquête. Jeune public de 7 à 12 ans (sans les parents). Sur réservation.

