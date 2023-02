Cluedo party Route de Beaumont Eu Catégories d’Évènement: Eu

Seine-Maritime

Cluedo party Route de Beaumont, 28 juillet 2023, Eu

2023-07-28 – 2023-07-28

Route de Beaumont Ferme du Vert Ponthieu

Eu

Seine-Maritime « Cluedo Party » en famille à Briga animé par la compagnie « Il était une fois l’Histoire ». Scénario à venir… Dans ce jeu grandeur nature, vous rechercherez le voleur parmi 6 suspects en les interrogeant mais également en observant tous les indices mis à votre disposition.

2 parties sont prévues : l’une à 14h30 et l’autre à 17h30. Tarifs d’une partie :

– 10€/P. à partir de 14 ans

– 8€/P. pour les moins de14 ans

– Gratuit pour les moins de 8 ans

archeo@ville-eu.fr +33 9 63 43 26 81 https://boislabbe.wixsite.com/eu-briga/manifestations-2022

