2022-07-29 – 2022-07-29 Cluedo party en famille à Briga animé par la Compagnie “Il était une fois l’Histoire”. Nous sommes en 1872. Paul-Henri Cahingt, célèbre archéologique, vient de découvrir une rarissime statuette en argent du dieu Mercure à Briga mais celle-ci a disparu…

Dans ce jeu grandeur nature, vous rechercherez le voleur parmi 6 suspects en les interrogeant mais également en observant tous les indices mis à votre disposition. 2 parties sont prévues : l’une à 14h30 et l’autre à 17h30.

Sur réservation : 09 63 43 26 81 – archeo@ville-eu.fr Tarifs : https://boislabbe.wixsite.com/eu-briga/manifestations-2022

