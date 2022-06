Cluedo nocturne, « Cadouin, son abbaye, ses moines, son trésor… Le Buisson-de-Cadouin, 27 juillet 2022, Le Buisson-de-Cadouin.

Cluedo nocturne, « Cadouin, son abbaye, ses moines, son trésor… Place de l’abbaye Office de Tourisme Le Buisson-de-Cadouin

2022-07-27 – 2022-07-27 Place de l’abbaye Office de Tourisme

Le Buisson-de-Cadouin 24480

6 EUR Bienvenue en 1230, période troublée, en plein conflit entre couronne de France et couronne d’Angleterre. Les moines de Cadouin sont installés depuis plus d’un siècle et l’on raconte que l’abbaye renferme un trésor, servant à bâtir, agrandir les édifices. Seulement voilà, alors que les moines priaient, le trésor fut dérobé. Une terrible affaire qui en cache peut être une autre et que vous seuls serez capables d’élucider! ». Rendez-vous à 21h00 à l’office de Tourisme pour un départ pour 21h30.

Pays de Bergerac

dernière mise à jour : 2022-05-31 par