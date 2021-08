Hyères Tour des Templiers Hyères, Var Cluedo “Le Manuscrit volé” Tour des Templiers Hyères Catégories d’évènement: Hyères

Var

Cluedo “Le Manuscrit volé” Tour des Templiers, 18 septembre 2021, Hyères. Cluedo “Le Manuscrit volé”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Tour des Templiers

En 1889, le commissaire Jules Blanchard fut chargé d’une mystérieuse affaire, celle du vol du manuscrit d’Alphonse Denis. En effet, maire d’Hyères pendant 18 ans, Alphonse Denis a publié en 1841 Promenades pittoresques à Hyères ou Notice historique et statistique sur cette ville, ses environs et les îles. Mais cette première édition était incomplète à cause de la disparition d’une partie de ses notes. Nous vous proposons aujourd’hui de remonter le temps et de vous glisser dans l’uniforme de Jules Blanchard pour mener l’enquête ! Départ : point-accueil, place Massillon, pour récupérer le livret de l’enquête Remonte le temps et mène l’enquête ! Tour des Templiers Place Massillon, 83400 Hyères Hyères Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hyères, Var Autres Lieu Tour des Templiers Adresse Place Massillon, 83400 Hyères Ville Hyères lieuville Tour des Templiers Hyères