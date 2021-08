Vieux Vieux Calvados, Vieux Cluedo Géant Vieux Vieux Catégories d’évènement: Calvados

Les mercredis 11 & 18 août 2021 Un meurtre a été commis il y a 2000 ans dans une maison romaine… Aux visiteurs de

retrouver l’assassin, l’arme et le lieu du crime, comme dans le célèbre jeu ! Jeu en équipe,

sur les vestiges de la Maison au Grand Péristyle. À 13h30 et 15h30. Compris dans l’entrée du musée. A partir de 8 ans, les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte prenant part

au jeu. Réservation obligatoire :

Attention : si le nombre minimum requis de participants n’est pas atteint la veille, la séance sera annulée. Il est donc absolument nécessaire de réserver en amont. La présentation du pass sanitaire sera exigée pour participer à cette animation (pour les adultes). Cluedo Géant

