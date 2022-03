Cluedo géant sur le site de la Maison au Grand Péristyle Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Vieux Catégories d’évènement: Calvados

Un meurtre a été commis il y a 2000 ans dans une maison romaine… Saurez-vous retrouver l’assassin, l’arme du crime et le lieu du crime ? Comme dans le célèbre jeu, menez l’enquête ! Jeu en équipe, sur les vestiges de la Maison au Grand Péristyle. _À 113h30 et 15h30._ _Compris dans l’entrée du musée._ _A partir de 8 ans, les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte prenant part au jeu._ _Les équipes seront constituées à votre arrivée en respectant autant que possible les groupes préexistants._ _Vous pourriez toutefois être amnenés à jouer en équipe avec des personnes que vous ne connaissez pas (mais ce sera assurément une belle rencontre !!)._ _Réservation obligatoire :_ [_[https://my.weezevent.com/cluedo-geant-2022](https://my.weezevent.com/cluedo-geant-2022)_](https://my.weezevent.com/cluedo-geant-2022)

Un meurtre a été commis il y a 2000 ans dans une maison romaine… Saurez-vous retrouver l'assassin, l'arme du crime et le lieu du crime ? Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles, Vieux 14930 Vieux Calvados

