Cluedo géant sur le site de la Maison au Grand Péristyle Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Vieux, mercredi 14 août 2024.

Cluedo géant sur le site de la Maison au Grand Péristyle Un meurtre a été commis il y a 2000 ans dans une maison romaine… Saurez-vous retrouver l’assassin, l’arme du crime et le lieu du crime ? Mercredi 14 août, 14h00, 15h30 Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Sur inscription, 2€ en supplément de l’entrée du musée

Un meurtre a été commis il y a 2000 ans dans une maison romaine… Saurez-vous retrouver l’assassin, l’arme du crime et le lieu du crime ?

Comme dans le célèbre jeu, menez l’enquête !

Jeu en équipe, en extérieur, sur les vestiges de la Maison au Grand Péristyle.

À 14h et 15h30.

Compris dans l’entrée du musée.

A partir de 8 ans, les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte prenant part au jeu.

Jeu en extérieur, soumis aux aléas météorologiques.

Les équipes seront constituées à votre arrivée en respectant autant que possible les groupes préexistants.

Vous pourriez toutefois être amnenés à jouer en équipe avec des personnes que vous ne connaissez pas (mais ce sera assurément une belle rencontre !!).

Réservation obligatoire

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles, Vieux 14930 Vieux 14930 Calvados Normandie 02 31 71 10 20 https://www.vieuxlaromaine.fr 1 Musée et 3 Sites



Vieux-la-Romaine, c’est l’histoire de la ville d’Aregenua, une capitale qui administra un des territoires de l’actuelle Normandie bien avant la naissance de celle-ci. Les premières traces d’implantation de la ville remontent au début du Ier siècle ap. J.-C. Son essor urbain se serait effectué dans les années 120-140 ap. J.-C. et s’illustre par un vaste programme de constructions monumentales. La ville atteint son apogée entre le milieu du IIe siècle ap. J.-C. et la première moitié du IIIe siècle ap. J.-C. Ensuite, la cité décline et s’engage dans un processus de ruralisation.

Aujourd’hui, les visiteurs peuvent découvrir cette cité antique en visitant le musée et les vestiges du Forum et de deux maisons romaines.

Département du Calvados, Musée de Vieux-la-Romaine