Cluedo Géant – “Saint-Lô, mystères aux remparts” Saint-Lô Saint-Lô Catégories d’évènement: Manche

Saint-Lô

Cluedo Géant – “Saint-Lô, mystères aux remparts” Saint-Lô, 6 mai 2022, Saint-Lô. Cluedo Géant – “Saint-Lô, mystères aux remparts” Saint-Lô

2022-05-06 – 2022-05-07

Saint-Lô Manche Toute l’équipe de l’Office de Tourisme et de la Culture de Saint-Lô Agglo, en collaboration avec la troupe de comédiens “Il était une fois l’histoire”, vous invite à devenir enquêteur le temps d’une session et si votre flair vous amène à découvrir le coupable, vous serez récompensés ! Cadre du jeu :

Au cœur du Moyen-age à Saint-Lô, un crime est commis. Une intrigue, six personnages, déambulez dans la ville pour les trouver et les questionner afin de débusquer le coupable en 1h30 maximum ! 3 sessions dont 2 en semi-nocturne dans le centre-ville de Saint-Lô vous sont proposées : Vendredi 6 mai :

> Une session : 20h. Samedi 7 mai :

> Session n°1 : 14h30.

> Session n°2 : 20h. Les équipes sont constituées entre 2 et 8 personnes maximum. Rendez-vous au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô pour l’accueil des participants, la restitution et la remise des récompenses ! Réservation obligatoire (nombre de places limitées) . N’hésitez pas à vous munir de votre lampe de poche pour les sessions nocturnes ! Toute l’équipe de l’Office de Tourisme et de la Culture de Saint-Lô Agglo, en collaboration avec la troupe de comédiens “Il était une fois l’histoire”, vous invite à devenir enquêteur le temps d’une session et si votre flair vous amène à découvrir… tourisme@saint-lo-agglo.fr +33 2 14 29 00 17 https://www.facebook.com/saintloagglotourisme Toute l’équipe de l’Office de Tourisme et de la Culture de Saint-Lô Agglo, en collaboration avec la troupe de comédiens “Il était une fois l’histoire”, vous invite à devenir enquêteur le temps d’une session et si votre flair vous amène à découvrir le coupable, vous serez récompensés ! Cadre du jeu :

Au cœur du Moyen-age à Saint-Lô, un crime est commis. Une intrigue, six personnages, déambulez dans la ville pour les trouver et les questionner afin de débusquer le coupable en 1h30 maximum ! 3 sessions dont 2 en semi-nocturne dans le centre-ville de Saint-Lô vous sont proposées : Vendredi 6 mai :

> Une session : 20h. Samedi 7 mai :

> Session n°1 : 14h30.

> Session n°2 : 20h. Les équipes sont constituées entre 2 et 8 personnes maximum. Rendez-vous au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô pour l’accueil des participants, la restitution et la remise des récompenses ! Réservation obligatoire (nombre de places limitées) . N’hésitez pas à vous munir de votre lampe de poche pour les sessions nocturnes ! Saint-Lô

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Saint-Lô Autres Lieu Saint-Lô Adresse Ville Saint-Lô lieuville Saint-Lô Departement Manche

Saint-Lô Saint-Lô Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-lo/

Cluedo Géant – “Saint-Lô, mystères aux remparts” Saint-Lô 2022-05-06 was last modified: by Cluedo Géant – “Saint-Lô, mystères aux remparts” Saint-Lô Saint-Lô 6 mai 2022 manche Saint-Lô

Saint-Lô Manche