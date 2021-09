Vigeois RDV devant l'église Corrèze, Vigeois Cluedo géant : “Qui a volé le trésor de l’église” RDV devant l’église Vigeois Catégories d’évènement: Corrèze

Vigeois

Cluedo géant : “Qui a volé le trésor de l’église” RDV devant l’église, 4 novembre 2021, Vigeois. Cluedo géant : “Qui a volé le trésor de l’église”

RDV devant l’église, le jeudi 4 novembre à 15:00

Il y a 40 ans, le trésor de léglise de Vigeois était dérobé… A toi de mener l’enquête et de démasquer le coupable ! Tout public.

GRATUIT

Il y a 40 ans, le trésor de léglise de Vigeois était dérobé… A toi de mener l’enquête et de démasquer le coupable ! RDV devant l’église Vigeois Vigeois Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-04T15:00:00 2021-11-04T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Corrèze, Vigeois Autres Lieu RDV devant l'église Adresse Vigeois Ville Vigeois lieuville RDV devant l'église Vigeois