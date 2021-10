Martainville-Épreville Martainville-Épreville Martainville-Épreville, Seine-Maritime Cluedo géant Martainville-Épreville Martainville-Épreville Catégories d’évènement: Martainville-Épreville

Martainville-Épreville Seine-Maritime Martainville-Épreville Mais qui a tué Emma Bovary ?

Enigmes et enquêtes à résoudre en famille. Réservation obligatoire.

informations complémentaires : 2 séances à 14h et à 16h – durée 1h30. Droit d’entrée + 3€. Mais qui a tué Emma Bovary ?

informations complémentaires : 2 séances à 14h et à 16h – durée 1h30. Droit d’entrée + 3€. chateaudemartainville@seinemaritime.fr +33 2 35 23 44 70 http://www.chateaudemartainville.fr/ Mais qui a tué Emma Bovary ?

