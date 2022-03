Cluedo Géant La Baume-d’Hostun La Baume-d'Hostun Catégories d’évènement: Drôme

La Baume-d'Hostun

Cluedo Géant La Baume-d’Hostun, 18 mars 2022, La Baume-d'Hostun. Cluedo Géant Tiers-Lieu Le Chalutier 301, Côte Simon La Baume-d’Hostun

2022-03-18 19:45:00 19:45:00 – 2022-03-18 Tiers-Lieu Le Chalutier 301, Côte Simon

La Baume-d’Hostun Drôme La Baume-d’Hostun La Ludothèque KId O’Ludo vous invite à une exposition de chars des Laboureurs un peu particulière…..

Mais méfiez-vous et ouvrez l’œil, tout peut basculer à tout moment….

En partenariat avec le Chalutier ! contact@lechalutier.org https://lechalutier.org/ Tiers-Lieu Le Chalutier 301, Côte Simon La Baume-d’Hostun

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, La Baume-d'Hostun Autres Lieu La Baume-d'Hostun Adresse Tiers-Lieu Le Chalutier 301, Côte Simon Ville La Baume-d'Hostun lieuville Tiers-Lieu Le Chalutier 301, Côte Simon La Baume-d'Hostun Departement Drôme

La Baume-d'Hostun La Baume-d'Hostun Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-baume-dhostun/

Cluedo Géant La Baume-d’Hostun 2022-03-18 was last modified: by Cluedo Géant La Baume-d’Hostun La Baume-d'Hostun 18 mars 2022 Drôme La Baume-d'Hostun

La Baume-d'Hostun Drôme