le samedi 14 mai

Cette année, la ville célèbre en une soirée exceptionnelle la Nuit Européenne des Musées et la Nuit des Cathédrales avec une enquête géante de Super Cluedo. Une intrigue autour d’un vol archéologique au XIXe siècle vous mènera à la rencontre de personnages mystérieux et d’incides. A vous de retrouvez le coupable pour gagner un lot! Animée par la compagnie théâtrale Il était une fois Enquête géante Super Cluedo Musée de l’Hôtel-Dieu 1 rue Thiers 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie Yvelines

2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T16:30:00;2022-05-14T18:30:00 2022-05-14T21:00:00

