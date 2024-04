Cluedo géant Espartignac, lundi 22 juillet 2024.

Cluedo géant Espartignac Corrèze

Pars à la découverte du patrimoine de la commune la motte castrale, le sarcophage et la maison du loup n’auront bientôt plus de secrets pour toi !

15h rendez-vous devant l’église.

Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte.

Les animations durent 1h30 environ et sont sans réservation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-22 15:00:00

fin : 2024-07-22

Église Saint Martin

Espartignac 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine pah@vezereardoise.fr

