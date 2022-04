Cluedo géant – Enquête au Festival Obernai, 30 avril 2022, Obernai.

Cluedo géant – Enquête au Festival Obernai

2022-04-30 – 2022-04-30

Obernai Bas-Rhin

EUR Cette année, la Médiathèque, 13e Sens et la Lud’O s’associent pour vous faire vivre une partie de Cluedo à échelle réelle dans les coulisses du Festival Pisteurs d’étoiles. Fins limiers et amateurs de mystère, sortez vos loupes et venez enquêter avec nous !

Réservation et billetterie du Cluédo auprès de 13e sens :

– En ligne sur www.pisteursdetoiles.com

– 03 88 95 68 19 / billetterie@13esens.com

Un crime a été commis, démasquez le coupable et vivez une aventure digne d’un roman policier !

Obernai

