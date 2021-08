Vicq-sur-Breuilh Musée & Jardins Cécile Sabourdy Haute-Vienne, Vicq-sur-Breuilh Cluedo géant : énigme au musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Vicq-sur-Breuilh

Cluedo géant : énigme au musée Musée & Jardins Cécile Sabourdy, 18 septembre 2021, Vicq-sur-Breuilh. Cluedo géant : énigme au musée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée & Jardins Cécile Sabourdy

### Depuis quelques temps les œuvres du Musée s’animent la nuit… Et un crime a été commis ! Aidez-nous à trouver le coupable en menant l’enquête ! Cluedo géant dans les espaces du musée et jardins en lien avec l’exposition “Le ciment des rêves, l’univers sculpté de Gabriel Albert”. Une victime, un coupable, des témoins à interroger pour résoudre l’enquête.

Gratuit. Sur réservation : départ de petits groupes chaque quart d’heure, de 14h à 17h (durée 45min à 1h).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

