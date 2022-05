CLUEDO GEANT : BIENVENUE À L’HÔTEL

2022-07-23 – 2022-07-24 Cluedo géant ! Venez mener l’enquête au château Ce jeu de piste à travers différentes pièces du château vous permettra de découvrir ou de redécouvrir Courtanvaux de manière ludique et interactive. Payant. Sur réservation ! (place limitée) Départ du jeu depuis la cour d’honneur, à 20h le samedi, à 14h le dimanche chateau@bessesurbraye.fr +33 2 43 35 34 43 http://www.chateaudecourtanvaux.com/ Cluedo géant ! Venez mener l’enquête au château Ce jeu de piste à travers différentes pièces du château vous permettra de découvrir ou de redécouvrir Courtanvaux de manière ludique et interactive. Payant. Sur réservation ! (place limitée) dernière mise à jour : 2022-05-04 par

