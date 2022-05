Cluedo géant au Musée Maurice Dufresne Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau Catégories d’évènement: Azay-le-Rideau

Azay-le-Rideau Indre-et-Loire CLUEDO GEANT AU MUSEE

Musée Maurice Dufresne à Azay-le-Rideau

A 15h Un meurtre a été commis au musée Maurice DUFRESNE.

La question hante l’équipe : qui est l’assassin de Gabin le gardien ?

Venez en famille enquêter dans l’enceinte du musée !

Nous avons besoin de vous pour découvrir le coupable, le lieu, l’arme du crime et le mobile !

RDV à 15h, récompense pour la famille qui trouvera en premier ! Tarifs :

-10ans gratuit

10-17ans : 7€

Plein tarif : 12€ Informations : resa@musee-dufresne.com ou 02 47 45 36 18 CLUEDO GEANT AU MUSEE

Azay-le-Rideau

