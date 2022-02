Cluédo Géant au Jardin de Manou Le Jardin de Manou Mézidon Vallée d'Auge Catégories d’évènement: Calvados

Le Cluédo Géant au Jardin de Manou fait partie des « Etonnants Patrimoines ». Il se joue en famille ou entre amis et a pour thème le cinéma. A l’arrivée des joueurs, le problème est expliqué, les coupables potentiels sont présentés sur fiche et chaque groupe part à la recherche des indices dans le jardin. Cette activité ludique permet en même temps de découvrir ce lieu insolite.

Du lundi au samedi sur rendez-vous, d’avril à septembre, participez au Cluédo Géant avec comme thème « Les aventures d’Arsène Lupin ». Jeu en famille ou entre amis. Le Jardin de Manou 8 Grande Rue Percy en Auge 14270 Mézidon Vallée d’Auge Mézidon Vallée d’Auge Percy-en-Auge Calvados

2022-04-11T14:00:00 2022-04-11T18:00:00;2022-04-12T14:00:00 2022-04-12T18:00:00;2022-04-13T14:00:00 2022-04-13T18:00:00;2022-04-14T14:00:00 2022-04-14T18:00:00;2022-04-18T14:00:00 2022-04-18T18:00:00;2022-04-19T14:00:00 2022-04-19T18:00:00;2022-04-20T14:00:00 2022-04-20T18:00:00;2022-04-21T14:00:00 2022-04-21T18:00:00;2022-04-22T14:00:00 2022-04-22T18:00:00;2022-04-23T14:00:00 2022-04-23T18:00:00;2022-04-25T14:00:00 2022-04-25T18:00:00;2022-04-26T14:00:00 2022-04-26T18:00:00;2022-04-27T14:00:00 2022-04-27T18:00:00;2022-04-28T14:00:00 2022-04-28T18:00:00;2022-04-29T14:00:00 2022-04-29T18:00:00;2022-04-30T14:00:00 2022-04-30T18:00:00;2022-05-02T14:00:00 2022-05-02T18:00:00;2022-05-03T14:00:00 2022-05-03T18:00:00;2022-05-04T14:00:00 2022-05-04T18:00:00;2022-05-05T14:00:00 2022-05-05T18:00:00;2022-05-06T14:00:00 2022-05-06T18:00:00;2022-05-18T14:00:00 2022-05-18T18:00:00;2022-05-19T14:00:00 2022-05-19T18:00:00;2022-05-20T14:00:00 2022-05-20T18:00:00;2022-05-21T14:00:00 2022-05-21T18:00:00;2022-05-23T14:00:00 2022-05-23T18:00:00;2022-05-24T14:00:00 2022-05-24T18:00:00;2022-05-25T14:00:00 2022-05-25T18:00:00;2022-05-26T14:00:00 2022-05-26T18:00:00;2022-05-27T14:00:00 2022-05-27T18:00:00;2022-05-28T14:00:00 2022-05-28T18:00:00;2022-05-30T14:00:00 2022-05-30T18:00:00;2022-05-31T14:00:00 2022-05-31T18:00:00;2022-06-01T14:00:00 2022-06-01T18:00:00;2022-06-02T14:00:00 2022-06-02T18:00:00;2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-06T14:00:00 2022-06-06T18:00:00;2022-06-07T14:00:00 2022-06-07T18:00:00;2022-06-08T14:00:00 2022-06-08T18:00:00;2022-06-09T14:00:00 2022-06-09T18:00:00;2022-06-10T14:00:00 2022-06-10T18:00:00;2022-06-11T14:00:00 2022-06-11T18:00:00;2022-06-13T14:00:00 2022-06-13T18:00:00;2022-06-14T14:00:00 2022-06-14T18:00:00;2022-06-15T14:00:00 2022-06-15T18:00:00;2022-06-16T14:00:00 2022-06-16T18:00:00;2022-06-17T14:00:00 2022-06-17T18:00:00;2022-06-18T14:00:00 2022-06-18T18:00:00;2022-06-20T14:00:00 2022-06-20T18:00:00;2022-06-21T14:00:00 2022-06-21T18:00:00;2022-06-22T14:00:00 2022-06-22T18:00:00;2022-06-23T14:00:00 2022-06-23T18:00:00;2022-06-24T14:00:00 2022-06-24T18:00:00;2022-06-25T14:00:00 2022-06-25T18:00:00;2022-06-27T14:00:00 2022-06-27T18:00:00;2022-06-28T14:00:00 2022-06-28T18:00:00;2022-06-29T14:00:00 2022-06-29T18:00:00;2022-06-30T14:00:00 2022-06-30T18:00:00;2022-07-01T14:00:00 2022-07-01T18:00:00;2022-07-02T14:00:00 2022-07-02T18:00:00;2022-07-04T14:00:00 2022-07-04T18:00:00;2022-07-05T14:00:00 2022-07-05T18:00:00;2022-07-06T14:00:00 2022-07-06T18:00:00;2022-07-07T14:00:00 2022-07-07T18:00:00;2022-07-08T14:00:00 2022-07-08T18:00:00;2022-07-09T14:00:00 2022-07-09T18:00:00;2022-07-11T14:00:00 2022-07-11T18:00:00;2022-07-12T14:00:00 2022-07-12T18:00:00;2022-07-13T14:00:00 2022-07-13T18:00:00;2022-07-14T14:00:00 2022-07-14T18:00:00;2022-07-15T14:00:00 2022-07-15T18:00:00;2022-07-16T14:00:00 2022-07-16T18:00:00;2022-07-18T14:00:00 2022-07-18T18:00:00;2022-07-19T14:00:00 2022-07-19T18:00:00;2022-07-20T14:00:00 2022-07-20T18:00:00;2022-07-21T14:00:00 2022-07-21T18:00:00;2022-07-22T14:00:00 2022-07-22T18:00:00;2022-07-23T14:00:00 2022-07-23T18:00:00;2022-07-25T14:00:00 2022-07-25T18:00:00;2022-07-26T14:00:00 2022-07-26T18:00:00;2022-07-27T14:00:00 2022-07-27T18:00:00;2022-07-28T14:00:00 2022-07-28T18:00:00;2022-07-29T14:00:00 2022-07-29T18:00:00;2022-07-30T14:00:00 2022-07-30T18:00:00;2022-08-01T14:00:00 2022-08-01T18:00:00;2022-08-02T14:00:00 2022-08-02T18:00:00;2022-08-03T14:00:00 2022-08-03T18:00:00;2022-08-04T14:00:00 2022-08-04T18:00:00;2022-08-05T14:00:00 2022-08-05T18:00:00;2022-08-06T14:00:00 2022-08-06T18:00:00;2022-08-08T14:00:00 2022-08-08T18:00:00;2022-08-09T14:00:00 2022-08-09T18:00:00;2022-08-10T14:00:00 2022-08-10T18:00:00;2022-08-11T14:00:00 2022-08-11T18:00:00;2022-08-12T14:00:00 2022-08-12T18:00:00;2022-08-13T14:00:00 2022-08-13T18:00:00;2022-08-15T14:00:00 2022-08-15T18:00:00;2022-08-16T14:00:00 2022-08-16T18:00:00;2022-08-17T14:00:00 2022-08-17T18:00:00;2022-08-18T14:00:00 2022-08-18T18:00:00;2022-08-19T14:00:00 2022-08-19T18:00:00;2022-08-20T14:00:00 2022-08-20T18:00:00;2022-08-22T14:00:00 2022-08-22T18:00:00;2022-08-23T14:00:00 2022-08-23T18:00:00;2022-08-24T14:00:00 2022-08-24T18:00:00;2022-08-25T14:00:00 2022-08-25T18:00:00;2022-08-26T14:00:00 2022-08-26T18:00:00;2022-08-27T14:00:00 2022-08-27T18:00:00;2022-08-29T14:00:00 2022-08-29T18:00:00;2022-08-30T14:00:00 2022-08-30T18:00:00

