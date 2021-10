Cluédo géant à l’Ecomusée JUILLET Saulgé, 31 octobre 2021, Saulgé.

**Dimanche 31 octobre 2021 : Cluédo Géant à l’Ecomusée 14h30 – 17h** ——————————————————————– Animation famille à partir de 9 ans. Sur inscription —————————————————- **On compte sur vous pour enquêter** : Le propriétaire de la ferme de Juillé est retrouvé sans vie alors qu’Hallowen approche ! Des doutes planent sur les circonstances de sa mort : accident ou meurtre maquillé ? Viens participer à l’aventure en jouant le rôle d’enquêteur et en interrogeant les suspects. À toi de démêler le vrai du faux, la sagesse des grands et la débrouillardise des jeunes permettront de faire éclater la vérité. Un moment convivial pour tous ! Goûter offert par la mairie de Saulgé Pensez à prendre votre stylo ! Remarques : Application des normes sanitaires en vigueur et pass sanitaire obligatoire. Annulation possible en cas de mauvais temps !

Tarif : 4.50€ par personne / 3.50€ si déguisé et tarif 7€/famille (1 adulte et 1 enfant)

Animation à faire en famille…Une enquête à élucider en ce dimanche après midi d’Halloween, on compte sur votre perspicacité

