CLUEDO GÉANT À L’ABBAYE DE CLAIRMONT Le Genest-Saint-Isle, 16 juillet 2022, Le Genest-Saint-Isle.

2022-07-16 – 2022-07-16

Le Genest-Saint-Isle Mayenne Le Genest-Saint-Isle

15 EUR Miséricorde ! On a assassiné le frère “de pitance”. Les seigneurs de Laval ont dépêché leur bailli et son prévôt à l’Abbaye de Clairmont pour démasquer l’assassin. Aidez-les dans leur enquête en visitant l’Abbaye cistercienne et en questionnant les différents témoins. L’abbé, le frère prieur, le frère portier, le chasseur ou encore les convers… chacun d’entre eux est un témoin précieux mais aussi un coupable potentiel !

