Soissons Soissons Aisne, Soissons Cluedo géant “A la poursuite des terres rares” Soissons Soissons Catégories d’évènement: Aisne

Soissons

Cluedo géant “A la poursuite des terres rares” Soissons, 6 novembre 2021, Soissons. Cluedo géant “A la poursuite des terres rares” 2021-11-06 16:00:00 – 2021-11-06 18:30:00

Soissons Aisne Une nouvelle énigme à résoudre en équipe à l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes ! L’ordinateur d’un scientifique renfermant les plans d’une machine qui permet de découvrir des matériaux précieux a disparu ! Aide l’Agence Nationale d’Investigation et de Lutte contre l’Ecocide à résoudre cette énigme.

Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme du GrandSoissons. 2 sessions. Une à 16h et une à 18h30

+33 3 23 53 17 37

GrandSoissons Agglomération dernière mise à jour : 2021-10-15 par

