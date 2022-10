Cluédo géant à Bessé-sur-Braye Bessé-sur-Braye Bessé-sur-Braye Catégories d’évènement: Bessé-sur-Braye

2022-10-28

Sarthe Bessé-sur-Braye Cluedo géant à Bessé-sur-Braye. Venez menez l’enquête au château : glissez-vous dans la peau d’un enquêteur et tentez de démasquer le, la ou les coupable(s) ! Jeu ouvert à tout public. Inscription obligatoire (places limitées). Clôture des inscriptions le 26 octobre. Venez jouer les détectives ! Meurtre au château… +33 2 43 35 34 43 Château de Courtanvaux

