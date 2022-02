Cluedo familial en pleine nature à Eyrignac Salignac-Eyvigues Salignac-Eyvigues Catégories d’évènement: Dordogne

Salignac-Eyvigues Dordogne Rendez-vous traditionnel du week-end de Pâques, l’enquête gourmande d’Eyrignac & ses Jardins entraînera

à nouveau les détectives de tous âges dans une aventure palpitante. Oserez-vous relever le défi ? Saurez-vous

résoudre l’énigme des jardins ?

Les enquêteurs les plus habiles seront bien récompensés car ils découvriront un trésor chocolaté. Mais chut…

