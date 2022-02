Cluedo en famille Andlau, 20 mars 2022, Andlau.

Cluedo en famille Andlau

2022-03-20 14:30:00 – 2022-03-20 16:30:00

Andlau Bas-Rhin Andlau

EUR Cluedo en famille

Une grande fête est organisée à la Seigneurie, par le propriétaire de lieux Monsieur Rigatoni pour la présentation d’une nouvelle automobile, la Fire Comet. Amis, journalistes et curieux se sont pressés, à son invitation, pour découvrir ce fleuron de l’automobile de course dont la technicité très aboutie et les performances annoncées attisent déjà bien des convoitises. Alors que le champagne coule à flots, Monsieur Rigatoni se retire quelques instants à l’étage pour récupérer au coffre les plans de l’auto hors normes qu’il va présenter. L’inquiétude monte bientôt quand certains dans l’assemblée font remarquer son absence étonnement longue.

On se précipite alors pour frapper à la porte de son bureau, et face au silence, la porte est enfoncée… Monsieur git sur le tapis, face contre terre, le cuir chevelu ensanglanté. Il a été violemment assommé. Bientôt il reprend ses esprits, mais l’émotion est grande : les plans du prototype avant-gardiste ont disparu. Le coupable est forcément encore là, parmi les convives… À vous de le démasquer!

Par Franck Mairine

A partir de 8ans

Jeu d’enquêtes

+33 3 88 08 65 24

Cluedo en famille

Une grande fête est organisée à la Seigneurie, par le propriétaire de lieux Monsieur Rigatoni pour la présentation d’une nouvelle automobile, la Fire Comet. Amis, journalistes et curieux se sont pressés, à son invitation, pour découvrir ce fleuron de l’automobile de course dont la technicité très aboutie et les performances annoncées attisent déjà bien des convoitises. Alors que le champagne coule à flots, Monsieur Rigatoni se retire quelques instants à l’étage pour récupérer au coffre les plans de l’auto hors normes qu’il va présenter. L’inquiétude monte bientôt quand certains dans l’assemblée font remarquer son absence étonnement longue.

On se précipite alors pour frapper à la porte de son bureau, et face au silence, la porte est enfoncée… Monsieur git sur le tapis, face contre terre, le cuir chevelu ensanglanté. Il a été violemment assommé. Bientôt il reprend ses esprits, mais l’émotion est grande : les plans du prototype avant-gardiste ont disparu. Le coupable est forcément encore là, parmi les convives… À vous de le démasquer!

Par Franck Mairine

A partir de 8ans

Andlau

dernière mise à jour : 2022-01-13 par Office de tourisme du pays de Barr