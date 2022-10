Cluedo Da Bussy Code

Cluedo Da Bussy Code, 29 octobre 2022, . Cluedo Da Bussy Code



2022-10-29 18:30:00 – 2022-10-29 22:00:00 0 0 EUR Saviez-vous que Roger de Rabutin était l’un de plus grand alchimiste de son temps ? On raconte qu’il aurait trouvé une formule révolutionnaire mais effrayé par les conséquences de sa découverte, il l’a soigneusement caché dans sa demeure. Depuis chaque propriétaire tente de retrouver cette formule mais tous succombent à la malédiction de l’alchimiste. Le temps est désormais compté pour le professeur Raoul de Saint Ignace : pour mettre la main sur ce parchemin, il aura besoin de votre aide ; saurez-vous déjouer les pièges de Bussy ? Plongez dans un XVIIe siècle ensorcelant et tentez de retrouver la formule perdue ! www.chateau-de-bussy-rabutin@monuments-nationaux.fr +33 3 80 96 00 03 https://www.chateau-bussy-rabutin.fr/ dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville