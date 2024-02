Cluedo au château de Ventadour Moustier-Ventadour, jeudi 8 août 2024.

Cluedo au château de Ventadour Moustier-Ventadour Corrèze

Le comte de Ventadour a été retrouvé mort ! Enquêteurs émérites, vous êtes dépêchés sur place afin de résoudre ce meurtre mystérieux

au plus vite !

Mais pourquoi le comte a-t-il été tué, et comment et surtout par QUI ?

A vous de le découvrir, pour cela allez interroger les différents suspects qui ont vu le comte aujourd’hui… Vous révèleront-ils des secrets, et surtout, trouverez-vous le meurtrier parmi eux ?

À 20H30. À partir de 8 ans. Tarifs 10€/adulte et plus de 13 ans, 8€/enfant de 8 à 12 ans.

Places limitées, sur réservation obligatoire au 06 75 81 18 81. .

La Chanselve

Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine tresorludique@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-08 20:30:00

fin : 2024-08-08



