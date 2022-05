Clued’aux jardins Parc du château de la Neuenbourg, 4 juin 2022, Guebwiller.

Clued’aux jardins

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc du château de la Neuenbourg

Dans la région de Guebwiller, une société secrète défend la Liberté avec un grand L. Lors de grave crise, ils font usage d’une potion à base de plantes stimulant l’intellect afin que les bonnes décisions soient prises pour sauver l’Humanité. Depuis des siècles, les consoeurs et confrères de cette société se transmettent par cooptation les secrets de la recette. Chacun n’en connait qu’une partie pour éviter toute fuite et un mauvais usage de cet élixir. En 1900, cette société a été infiltrée par un espion ayant pour intention de détruire la recette. Un meurtre a été commis ! Votre mission ? Démasquer l’assassin, retrouver les ingrédients de la recette et dévoiler le lieu où elle doit être assemblée. Cette enquête palpitante est menée à travers de magnifiques parcs de la région de Guebwiller tels les jardins des Dominicains, de la Neuenbourg ou encore le parc de la Marseillaise et la Promenade de la Citadelle à Soultz, d’autres sont à découvrir… Départ de l’enquête dans le parc de la Neuenbourg où les témoignages sont diffusés toutes les 30 minutes. Grille de jeu et plan disponible gratuitement à l’accueil du Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine au Château de la Neuenbourg à Guebwiller. La réponse finale peut être validée à l’accueil du CIAP et des Dominicains de Haute-Alsace. À partir de 12 ans.

Parc du château de la Neuenbourg rue du 4 février, Guebwiller, Haut-Rhin, Grand Est Guebwiller Haut-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:30:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:30:00