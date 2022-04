CLUED’AU CHANTIER Jublains Jublains Catégories d’évènement: Jublains

Mayenne

CLUED’AU CHANTIER Jublains, 11 juin 2022, Jublains. CLUED’AU CHANTIER Musée Archéologique de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains

2022-06-11 – 2022-06-11 Musée Archéologique de Jublains 13 Rue de la Libération

Jublains Mayenne Un matin, en arrivant sur le chantier de fouilles du Bourg à Jublains, les archéologues découvrent que le jardinier travaillant sur le site archéologique a été assassiné. Le cadavre a été jeté dans un trou (ou sondage ?) du chantier. Qui a commis ce crime ? Quelle arme a été utilisée ? Une pelle, une truelle ou une pioche ? L’étau se resserre autour de l’équipe des fouilleurs… En famille, venez enquêter afin d’élucider ce mystère. Réservation obligatoire Considéré comme le plus grand et le meilleur témoignage de l’époque gallo-romaine du grand Ouest, Jublains vous invite à ouvrir le grand livre de l’histoire antique. musee.jublains@lamayenne.fr +33 2 43 58 13 20 http://www.museedejublains.fr/ Un matin, en arrivant sur le chantier de fouilles du Bourg à Jublains, les archéologues découvrent que le jardinier travaillant sur le site archéologique a été assassiné. Le cadavre a été jeté dans un trou (ou sondage ?) du chantier. Qui a commis ce crime ? Quelle arme a été utilisée ? Une pelle, une truelle ou une pioche ? L’étau se resserre autour de l’équipe des fouilleurs… En famille, venez enquêter afin d’élucider ce mystère. Réservation obligatoire Musée Archéologique de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains

Détails Catégories d’évènement: Jublains, Mayenne Autres Lieu Jublains Adresse Musée Archéologique de Jublains 13 Rue de la Libération Ville Jublains lieuville Musée Archéologique de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains Departement Mayenne

Jublains Mayenne