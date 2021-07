Auch Ville Auch, Gers Clued’ Auch Ville Auch Catégories d’évènement: Auch

Clued' Auch

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Ville

1660 : Louis XIV est à Auch. Pendant son séjour, un mousquetaire voué à sa protection meurt mystérieusement. 2021 : Le crime n’a jamais été résolu et votre équipe de spécialistes rouvre l’enquête ! Résolvez des énigmes en parcourant la ville. Vous accéderez ainsi aux témoignages d’Auscitains qui vous aideront à enfin classer cette affaire, vieille de 350 ans ! Un savant mélange entre cluedo®, chasse au trésor et découverte du patrimoine, à savourer en famille et entre amis.

20 participants maximum répartis en 4 équipes. Inscription obligatoire. Lieu de rdv communiqué au moment de la réservation. Port du masque obligatoire

Venez participer au clued' Auch, savant mélange entre cluedo®, chasse au trésor et découverte du patrimoine, à savourer en famille et entre amis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00

