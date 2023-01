Clubs lecture : Jean Teulé à l’honneur Dole Dole Catégories d’Évènement: Dole

Jura

Clubs lecture : Jean Teulé à l’honneur Dole, 4 février 2023, Dole . Clubs lecture : Jean Teulé à l’honneur 26A rue du Maréchal Leclerc Médiathèque Albert Camus Dole Jura Médiathèque Albert Camus 26A rue du Maréchal Leclerc

2023-02-04 – 2023-02-04

Médiathèque Albert Camus 26A rue du Maréchal Leclerc

Dole

Jura EUR Venez embellir votre expérience de lecteur en la partageant avec d’autres mordus de la page ! Une séance spéciale consacrée à Jean Teulé dans le cadre du « Montespan » joué au théâtre de Dole le 25 mars. +33 3 84 69 03 20 Médiathèque Albert Camus 26A rue du Maréchal Leclerc Dole

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Dole, Jura Autres Lieu Dole Adresse Dole Jura Médiathèque Albert Camus 26A rue du Maréchal Leclerc Ville Dole lieuville Médiathèque Albert Camus 26A rue du Maréchal Leclerc Dole Departement Jura

Dole Dole Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dole/

Clubs lecture : Jean Teulé à l’honneur Dole 2023-02-04 was last modified: by Clubs lecture : Jean Teulé à l’honneur Dole Dole 4 février 2023 26A rue du Maréchal Leclerc Médiathèque Albert Camus Dole Jura Dole Jura

Dole Jura