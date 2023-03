Santé mentale : rompre l’isolement Clubhouse Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Santé mentale : rompre l’isolement Clubhouse Bordeaux, 4 avril 2023, Bordeaux. Santé mentale : rompre l’isolement Mardi 4 avril, 15h00 Clubhouse Bordeaux Gratuit sur inscription mardi 4 Avril 2023 ⏰ de 15h à 16h Clubhouse – 63 Rue de Tivoli – 33000 Bordeaux Le Clubhouse est un lieu non médicalisé dédié à l’insertion sociale et professionnelle des personnes fragilisées par des troubles psychiques tels que la dépression sévère, la schizophrénie et les troubles bipolaires. Le modèle Clubhouse s’inscrit dans une dynamique de rétablissement par l’action grâce à des activités professionnalisantes organisées en co-gestion entre membres et salarié·es.

C’est également un lieu de sociabilisation pour rompre l’isolement. Chaque personne majeure, concernée par un trouble psychique et suivie par un psychiatre peut s’inscrire à cette réunion d’information et devenir membre par la suite si elle le souhaite. Inscription au 07 66 40 26 52 ou par mail à bordeaux@clubhousefrance.org en précisant en objet « réunion d’info pour les 18-35 ans ». Clubhouse Bordeaux 63 Rue de Tivoli – 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Fondaudège Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « bordeaux@clubhousefrance.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 66 40 26 52 »}] [{« link »: « https://www.clubhousefrance.org/nos-clubhouses/clubhouse-bordeaux/ »}, {« link »: « mailto:bordeaux@clubhousefrance.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-04T15:00:00+02:00 – 2023-04-04T16:00:00+02:00

Pexels – Alex Green

