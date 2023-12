Club Zaghareed Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Club Zaghareed Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris, 8 juin 2024, Paris. Le samedi 08 juin 2024

de 10h00 à 13h00

.Tout public. gratuit

Gratuit sur réservation

À partir de 18 an Atelier autour de la pratique du Youyou par le collectif YouYou Group. Le Club Zaghareed est un moment de partage d’histoires personnelles, d’héritages culturels et de pratiques vocales autour du Youyou, cri traditionnel du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. Guidé par les membres du YouYou Group, cet atelier débutera autour d’un thé, par un échange autour de la pratique du Youyou. Les participantes expérimenteront ensuite des pratiques vocales et d’écoute, et feront raisonner ensemble leurs voix dans l’espace de l’ICI. L’atelier se termine par le partage d’un petit repas. À propos du collectif Depuis des années, l’artiste sonore Myriam Van Imschoot est fascinée par l’impact du « YouYouYou ». Avec le collectif Youyou group fondé en 2014 à Bruxelles, elle développe des projets artistiques avec des interprètes locaux, où le respect de la tradition et l’ouverture à de nouvelles interprétations coexistent. Institut des Cultures d’Islam (ICI) 56 rue Stephenson 75018 Paris Contact : https://www.institut-cultures-islam.org/evenements/club-zaghareed/ https://www.facebook.com/institut.cultures.islam?locale=fr_FR https://www.facebook.com/institut.cultures.islam?locale=fr_FR https://www.institut-cultures-islam.org/evenements/club-zaghareed/

DR Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75018 Lieu Institut des Cultures d'Islam (ICI) Adresse 56 rue Stephenson Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Institut des Cultures d'Islam (ICI) Paris latitude longitude 48.888484,2.356337

