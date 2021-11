Paris L'Alimentation Générale île de France, Paris CLUB Z1Z1 W/NARANJA L’Alimentation Générale Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

CLUB Z1Z1 W/NARANJA L’Alimentation Générale, 13 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 13 novembre 2021

de 23h à 5h

payant

Retrouvez Club Z1Z1 le 13 novembre prochain à l’Alim ! Club Z1Z1, animateur de fest noz depuis 1984, duo de cheminots aux grands coeurs et amoureux de la fête avec un grand F, débarque à Paris pour vous faire vivre une belle fête sans complexe comme on les aime ! Aux platines : italo, disco, electro pour réchauffer les coeurs Événements -> Soirée / Bal L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011 Contact : L’Alimentation Générale 0 communication@alimentation-generale.net https://www.facebook.com/lalimentation.generale Événements -> Soirée / Bal Les Nuits

Date complète :

2021-11-13T23:00:00+01:00_2021-11-14T05:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu L'Alimentation Générale Adresse 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Ville Paris lieuville L'Alimentation Générale Paris