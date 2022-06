Club Vosgien : Wegscheid – Belacker

Club Vosgien : Wegscheid – Belacker, 18 septembre 2022, . Club Vosgien : Wegscheid – Belacker

Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée vers WEGSCHEID et BELACKER, dans la haute vallée de Masevaux et la Réseve Naturelle Régionale de la Forêt des Volcans. Le nouveau belvédère du Fuchfelsen offre une vue panoramique. Départ à 8 h 30 place du marché à Munster, repas tiré du sac. 5 h 30 de marche, 14 km, 690 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur). Guide Christian BROBECKER.

