Club Vosgien : Weekend raquettes en Forêt Noire Munster, 26 février 2022, Munster.

2022-02-26 08:00:00 – 2022-02-27 19:00:00

Munster Haut-Rhin

EUR Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose un week-end de SKI DE FOND OU RAQUETTES en FORET NOIRE. Hébergement : Gasthof Naturfreundehaus Brend situé à une altitude de 1150 m non loin du point de vue Brend et de la ville de Furtwangen sur le sentier de randonnée Westweg .La source du Danube et de la Martinskapelle sont accessibles. Sur place activités libres : raquettes, ski de fond, autour de Brend (pas de ski de piste).

Demi-pension 50 €/pers./nuit, paiement individuel sur place. www.naturfreundehaus-brend.de

Départde la place du marché à Munster en covoiturage ou en minibus selon le nombre de participants. Réservation obligatoire avant le 19 février auprès de Yasmine BURGY.

Munster

