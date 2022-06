Club Vosgien : tour du Schnepfenried

Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose de faire LE TOUR DU SCHNEPFENRIED. Un parcours forestier varié qui passe par des lieux de mémoire (monument Dubarle, Chêne Millet), la station de ski et le col du Platerwaesel. Départ à 9 heures place du marché à Munster, repas tiré du sac. 6 h de marche, 16 km, 760 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur). Guide André KEMPF.

