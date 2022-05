Club Vosgien : Sur les traces d’Albert Schweitzer Gunsbach Gunsbach Catégories d’évènement: Gunsbach

Haut-Rhin

Club Vosgien : Sur les traces d’Albert Schweitzer Gunsbach, 26 juillet 2022, Gunsbach. Club Vosgien : Sur les traces d’Albert Schweitzer Gunsbach

2022-07-26 – 2022-07-26

Gunsbach Haut-Rhin Gunsbach 0 EUR Le Président du Club Vosgien vous accompagnera sur le sentier Albert Schweitzer à Gunsbach en vous racontant l’histoire de cet homme exceptionnel : son enfance à Gunsbach, ses études de théologie, ses talents musicaux et d’écrivain ainsi que sa carrière de médecin au Gabon à Lambaréné. 2 h 30 de marche, 4 km, 200 m de dénivelé, difficulté 1/5. Guide Gérard HEINRICH. La promenade étant relativement facile, elle est particulièrement conseillée aux familles. Randonnée sur les sentiers qu’Albert Schweitzer aimait emprunter quand il revenait au pays de son enfance … Balade familiale de 2h. Guide: Gérard Heinrich. +33 3 89 77 13 63 Le Président du Club Vosgien vous accompagnera sur le sentier Albert Schweitzer à Gunsbach en vous racontant l’histoire de cet homme exceptionnel : son enfance à Gunsbach, ses études de théologie, ses talents musicaux et d’écrivain ainsi que sa carrière de médecin au Gabon à Lambaréné. 2 h 30 de marche, 4 km, 200 m de dénivelé, difficulté 1/5. Guide Gérard HEINRICH. La promenade étant relativement facile, elle est particulièrement conseillée aux familles. Gunsbach

dernière mise à jour : 2022-03-31 par Office de tourisme de la vallée de Munster

Détails Catégories d’évènement: Gunsbach, Haut-Rhin Autres Lieu Gunsbach Adresse Ville Gunsbach lieuville Gunsbach Departement Haut-Rhin

Gunsbach Gunsbach Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gunsbach/

Club Vosgien : Sur les traces d’Albert Schweitzer Gunsbach 2022-07-26 was last modified: by Club Vosgien : Sur les traces d’Albert Schweitzer Gunsbach Gunsbach 26 juillet 2022 Gunsbach Haut-Rhin

Gunsbach Haut-Rhin