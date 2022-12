Club Vosgien : Ranonnée raquettes au Kastelberg Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Munster

Club Vosgien : Ranonnée raquettes au Kastelberg Munster, 15 janvier 2023

2023-01-15 13:00:00 – 2023-01-15 17:00:00

Haut-Rhin EUR Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une RANDONNEE EN RAQUETTES AU SOMMET DU KASTELBERG (1350 m) avec des points de vue époustouflants sur les crêtes. Départ en covoiturage, 2 h 30 de marche, 7 km, 250 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur). La randonnée dépendant des conditions météorologiques, nous vous demandons de réserver auprès du guide Jean-Luc PFINGSTAG tel 06 89 61 02 08 jlpfingstag@gmail.com S’il n’y a pas de neige, nous ferons une simple randonnée. Les raquettes ne sont pas fournies, il est possible de les louer à La Godille, 17 Rue du Général de Lattre de Tassigny à Munster (tel 03 89 77 22 25) ou à Nordik Shop, 8 Grand rue à Munster (tel 03 89 30 51 80). 2 h 30 de marche, 7 km, 250 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur). Munster

