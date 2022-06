Club Vosgien : Randonnée en Forêt Noire

Club Vosgien : Randonnée en Forêt Noire, 9 octobre 2022

Le Club Vosgien vous propose une RANDONNÉE EN FORÊT NOIRE. Une grande randonnée aux paysages variés avec de beaux points de vue. Départ à 7 h 30 place du marché à Munster, repas tiré du sac. 6 h de marche, 20 km, 600 m de dénivelé, difficulté 4/5 (randonneurs confirmés). Guide Jean-Luc PFINGSTAG.

