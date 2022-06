Club Vosgien – Randonnée couronne castrale du Mont Ste-Odile au mur païen, 19 juillet 2022, .

2022-07-19 09:00:00 – 2022-07-19 16:30:00

Cette randonnée s’adresse à des randonneurs confirmés.

Empruntant les sentiers forestiers du Massif du Mont Ste Odile et passant par les ruines des châteaux du Kagenfels, Birkenfels, Dreistein et Hagelschloss la randonnée sera l’occasion d’évoquer leur histoire et les liens qui les unissait (ou pas !) à l’Abbaye de Hohenbourg.

Longeant une portion du Mur Païen, le parcours offrira aussi un aperçu des techniques de construction de cette enceinte mais laissera tout entier le mystère quant à son origine et à sa vocation.

Départ de la randonnée à 9h30 – parking Vorbruck à Ottrott.

Distance : 12,5km. Dénivelé : 550m. Durée marche effective : 5h avec les guides du Club Vosgien Obernai, Sylvain Guillaume et Claudie Droyer.

Équipement : chaussures de marche, vêtements et protections adaptés selon météo, boissons et repas tirés du sac.

Inscription en ligne ICI ou à l’Office de tourisme avant le lundi 18 juillet 17h

