Club Vosgien – Randonnée buissonière vers l’abbaye de Niedermunster Obernai, 16 août 2022, Obernai.

Club Vosgien – Randonnée buissonière vers l’abbaye de Niedermunster

rue de l’Altau Obernai Bas-Rhin

2022-08-16 09:00:00 – 2022-08-16 16:30:00

Obernai

Bas-Rhin

EUR Empruntant depuis Bernardswiller chemins entre vignes et vergers, un point d’orgue de cette randonnée sera la montée au belvédère de la Voie Verte « Portes Bonheur, chemin des carrières » à St Nabor offrant (si le beau temps est au rendez-vous) une vue à couper le souffle sur la Plaine d’Alsace, la cathédrale de Strasbourg et la Foret Noire.

Plus haut, blottie dans son vallon, l’ancienne Abbaye de Niedermunster se laissera découvrir tout comme la légende du chameau portant la relique de la sainte Croix. Le retour s’effectuera en forêt avant de retrouver les vignes et de profiter peut être d’une dégustation de vins d’Alsace à Bernardswiller.

Départ de la randonnée à 9h30 – parking du cimetière de Bernardswiller.

Distance : 14km. Dénivelé : 420m. Durée marche effective : 5h avec les guides du Club Vosgien Obernai, Claudie Droyer, Sylvain Guillaume, et/ou Philippe Marlange.

Équipement : chaussures de marche, vêtements et protections adaptés selon météo, boissons et repas tirés du sac.

Inscription en ligne ICI ou à l’Office de tourisme avant le samedi 14 août 17h.

Depuis bernardswiller randonnée vers le belvédère de la Voie Verte à Saint-Nabor, avant d’aller découvrir l’ancienne abbaye de Niedermunster. Sur inscription en ligne : https://bit.ly/randos_CV

Empruntant depuis Bernardswiller chemins entre vignes et vergers, un point d’orgue de cette randonnée sera la montée au belvédère de la Voie Verte « Portes Bonheur, chemin des carrières » à St Nabor offrant (si le beau temps est au rendez-vous) une vue à couper le souffle sur la Plaine d’Alsace, la cathédrale de Strasbourg et la Foret Noire.

Plus haut, blottie dans son vallon, l’ancienne Abbaye de Niedermunster se laissera découvrir tout comme la légende du chameau portant la relique de la sainte Croix. Le retour s’effectuera en forêt avant de retrouver les vignes et de profiter peut être d’une dégustation de vins d’Alsace à Bernardswiller.

Départ de la randonnée à 9h30 – parking du cimetière de Bernardswiller.

Distance : 14km. Dénivelé : 420m. Durée marche effective : 5h avec les guides du Club Vosgien Obernai, Claudie Droyer, Sylvain Guillaume, et/ou Philippe Marlange.

Équipement : chaussures de marche, vêtements et protections adaptés selon météo, boissons et repas tirés du sac.

Inscription en ligne ICI ou à l’Office de tourisme avant le samedi 14 août 17h.

Obernai

dernière mise à jour : 2022-06-21 par