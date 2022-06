Club Vosgien : Rainkopf et Rothenbachkopf

2022-09-08 09:00:00 – 2022-09-08 16:00:00 Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée au RAINKOPF et ROTHENBACHKOPF. Des points de vue sur les crêtes à couper le souffle, aussi bien sur le versant alsacien que du côté vosgien. Départ à 9 heures place du marché à Munster, repas tiré du sac. 4 h 50 de marche, 11 km, 800 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur). Guide Sylviane WERNERT. 4 h 50 de marche, 11 km, 800 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur). Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée au RAINKOPF et ROTHENBACHKOPF. Des points de vue sur les crêtes à couper le souffle, aussi bien sur le versant alsacien que du côté vosgien. Départ à 9 heures place du marché à Munster, repas tiré du sac. 4 h 50 de marche, 11 km, 800 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur). Guide Sylviane WERNERT. dernière mise à jour : 2022-04-04 par

