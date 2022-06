Club Vosgien : Oedenbourg, le château oublié.

Club Vosgien : Oedenbourg, le château oublié., 6 octobre 2022, . Club Vosgien : Oedenbourg, le château oublié.

2022-10-06 08:30:00 – 2022-10-06 17:00:00 Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée à OEDENBOURG, LE CHÂTEAU OUBLIÉ. Randonnée médiévale à travers le vignoble, enceinte de village fortifiée, château renommé et forteresse souvent ignorée avec des panoramas somptueux. Départ à 8 h 30 place du marché à Munster, repas tiré du sac. 5 h 30 de marche, 14 km, 700 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur). Au retour verre de l’amitié à la cave vinicole les Faitières. Réservation souhaitée avant le 4 octobre auprès du guide Jean-Marc PAULI tel 06 88 76 96 76 jean-marc.pauli@sfr.fr 5 h 30 de marche, 14 km, 700 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur). Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée à OEDENBOURG, LE CHÂTEAU OUBLIÉ. Randonnée médiévale à travers le vignoble, enceinte de village fortifiée, château renommé et forteresse souvent ignorée avec des panoramas somptueux. Départ à 8 h 30 place du marché à Munster, repas tiré du sac. 5 h 30 de marche, 14 km, 700 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur). Au retour verre de l’amitié à la cave vinicole les Faitières. Réservation souhaitée avant le 4 octobre auprès du guide Jean-Marc PAULI tel 06 88 76 96 76 jean-marc.pauli@sfr.fr dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville