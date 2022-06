Club Vosgien : Munster – Wettstein

Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée DE MUNSTER AU WETTSTEIN. Randonnée automnale sur le versant ensoleillé avec des points de vue magnifiques. Départ de la place du marché à Munster, repas tiré du sac. 6 heures de marche, 18 km, 650 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur). Inscription souhaitée auprès de la guide Isabelle DELLA VEDOVA.

