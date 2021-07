Munster Munster 68140, Munster Club Vosgien : Munster-Schneiden Munster Munster Catégories d’évènement: 68140

Belle balade sur les hauteurs de MUNSTER vers SCHNEIDEN. Après une montée sur de jolis chemins forestiers vous serez récompensés par un très beau point de vue sur Munster et sa vallée. 3 heures de marche, 6 km, 400 m de dénivelé, difficulté 2/5 (facile). Guide Jean-Luc PFINGSTAG

