2022-06-18 13:00:00 – 2022-06-18 17:00:00

Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une MARCHE D'ORIENTATION AU TANET. Rendez-vous à partir de 13 heures au Parking du Dreieck (au col de la Schlucht prendre la route des crêtes direction Col du Calvaire) Il est demandé de savoir lire une carte pour la recherche de balises. Apportez votre boussole. Prévoir 3 à 4 heures de marche, environ 8 km et 300 m de dénivelé (2/5). Possibilité de barbecue le soir au chalet Erichson du Club Vosgien. Inscription obligatoire avant le 12 juin auprès de Jean-Luc PFINGSTAG (sortie limitée à 25 personnes).

