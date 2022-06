Club Vosgien : Luttenbach – Ried

2022-08-25 09:00:00 – 2022-08-25 16:00:00 Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée de Munster vers LUTTENBACH et le RIED. Parcours boisé agréable en été et magnifique vue sur l'Avant-Vallée depuis l'Obersolberg. Départ place du marché à Munster, repas tiré du sac. 5 heures de marche, 14 km, 520 m de dénivelé, difficulté 2/5 (facile). Guide Frédéric LOCHERT.

