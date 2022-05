Club vosgien : Les trois lacs de Lispach, Longemer et Retournemer

2022-06-23 08:30:00 – 2022-06-23 17:00:00 EUR Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée par LES TROIS LACS de LISPACH, LONGEMER et RETOURNEMER. Longue randonnée mais avec de beaux paysages et la quiétude des lacs. Si le lac de Lispach, retenu par un barrage, était destiné à alimenter les anciennes usines textiles, une tourbière en occupe maintenant une partie, tandis que Retournemer est un lac glaciaire et que Longemer occupe le lit d'alluvions laissés par le glacier. La liaison entre ces trois lac nous fera parcourir de beaux sentiers forestiers du versant vosgien. Départ à 8 h 30 place du marché à Munster, repas tiré du sac. Port du masque lors de covoiturage. 7 h de marche, 20 km, 1000 m de dénivelé, difficulté 4/5 (difficile). Inscription souhaitée auprès du guide Jean-Daniel CHAPOT.

