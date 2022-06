Club Vosgien : Les trois lacs, 21 août 2022, .

Club Vosgien : Les trois lacs

2022-08-21 08:30:00 – 2022-08-21 17:00:00

Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous invite à une randonnée vers LES TROIS LACS les plus sauvages de notre Vallée : Fischboedlé, Schiessrothried et Altenweiher, en passant par le sentier des névés et ses paysages de toit du monde.

Repas tiré du sac. 7 heures de marche, 20 km, 800 m de dénivelé, pour randonneurs confirmés (4 / 5).

Inscription souhaitée auprès du guide Jean-Daniel CHAPOT.

